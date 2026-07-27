به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،

در متن این پیام امده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ» پنجم مرداد، سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و روز ملی کرمانشاه، یادآور یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است؛ روزی که فرزندان دلیر ایران، با ایمان، بصیرت و رشادتی مثال‌زدنی، توطئه‌ای بزرگ را که با طراحی قدرت‌های سلطه‌گر و عاملیت گروهک تروریستی منافقین شکل گرفته بود، در هم شکستند و پایانی پرافتخار بر هشت سال دفاع مقدس رقم زدند. کرمانشاه، این «سینه ستبر و چهره زیبای ایران اسلامی»، در طول هشت سال دفاع مقدس همواره خط مقدم مقاومت و ایستادگی بود؛ استانی که جنگ در آن آغاز شد و با حماسه مرصاد در همین دیار به فرجام رسید. حضور هزاران رزمنده از سراسر کشور در این عملیات، در کنار نقش تعیین‌کننده مردم مقاوم و رزمندگان شجاع کرمانشاه، جلوه‌ای باشکوه از وحدت، غیرت ملی و دفاع از استقلال ایران اسلامی را به نمایش گذاشت. مردم شریف و قهرمان‌پرور کرمانشاه در طول هشت سال دفاع مقدس، قریب به ۱۰ هزار شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند و این استان مشهد ۱۶ هزار شهید معظم از سراسر کشور بوده و جایگاهی ممتاز در تاریخ ایثار و شهادت دارد. ملت بزرگ و بصير ایران اسلامی که وارثان باشرافت امام شهید اعلی‌الله مقامه الشریف هستند، با افتخار، استقامت و ایستادگی تاریخی، یاد و خاطره‌ی حماسه آفرین ۱۰۹۵ شهید عملیات مرصاد و هم‌چنین رزمندگان، جانبازان و ایثارگران این حماسه بزرگ را به‌ عنوان مشعل هدایت نسل‌ جوان و نوجوان و نسل‌های آینده گرامی داشته و حفظ خواهند کرد. اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی آن مردان بزرگ و تاریخ‌ساز، "روز ملی کرمانشاه" را به مردم شریف، بصیر و مقاوم استان تبریک عرض نموده و بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، زیارتی و هویتی این خطه‌ی تاریخی و زیبا و تلاش برای آبادانی، پیشرفت و سربلندی آن، به عنوان وظیفه‌ای قطعی، مسئولیتی همگانی و رسالتی ماندگار تأکید می‌نماییم. حبیب‌الله غفوری نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ی کرمانشاه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه