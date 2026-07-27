جانشین انتظامی استان یزد، از کشف ۶۰ کیلو حشیش توسط ماموران پلیس خاتم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهرموسوی اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان خاتم و یزد با کار اطلاعاتی از تردد خودروی حامل موادافیونی مطلع شدند.

وی افزود: ماموران یک دستگاه نیسان را در محور ورودی به خاتم متوقف و در بازرسی از آن ۶۰ کیلو حشیش را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص یک قاچاقچی که قصد انتقال این محموله از شرق کشور به البرزرا داشت دستگیر و به مقامات قضائی معرفی شد.