معاون عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد کیش، گفت: با نصب و راه اندازی نیروگاه جدید در کیش، ظرفیت تولید برق ۳۵ مگاوات افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی مسلم خانی در نشست با سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش، با اشاره به احیای طرح‌های متوقف شده در سالهای گذشته، گفت: بیش از ۷۰ درصد وقت معاونت عمرانی و زیربنایی برای حل مشکلات این طرح ها مصرف شد.

او با اشاره به ۳۰ پرونده دارای مشکل، گفت: ۱۸ پرونده با رعایت حفظ حقوق بیت المال و حق الناس رفع مشکل شد و تاییدیه سازمان بازرسی را نیز دریافت کردند.

مسلم خانی تصریح کرد: چهار پرونده نیز در دوران جنگ تحمیلی سوم بررسی و رفع مشکل شدند و در حال حاضر یک پرونده نیز در دست اقدام است.

او با اشاره به تلاش برای رفع ناترازی ها در حوزه انرژی، گفت: برای حل مشکلات ناترازی توسعه زیرساخت‌های آب و برق کیش در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از آن ها محقق شده است.

معاون عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد کیش، گفت: طرح نیروگاه ۹۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در کیش طراحی شد و تاکنون ۲۴ مگاوات آن محقق شده است که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در تحقق این موفقیت نقش موثری داشت.

مهدی مسلم خانی خاطرنشان کرد: میانگین تولید انرژی خورشیدی در کشور ۳ درصد است و با نصب تجهیزات ۲۴ مگاواتی انرژی خورشیدی در کیش، می‌توانیم رتبه اول را در کشور کسب کنیم.