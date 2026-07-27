به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمد هادی سبحانیان اظهار کرد: با وجود همه تمهیداتی که با توجه به شرایط کشور برای تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و همراهی با فعالان اقتصادی انجام شد، در ۴ ماهه امسال عملکرد سازمان امور مالیاتی قابل دفاع و مثبت بوده است.

وی افزود: وصول درآمد‌های مالیاتی در ۴ ماهه ابتدای سال گذشته ۳۹۶ هزار میلیارد تومان بود که در ۴ ماهه ابتدای امسال به ۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ اگر بخواهیم این عدد را نسبت به بودجه کل سال بسنجیم، سال گذشته در مدت یاد شده ۲۱ درصد وصولی محقق شدکه این شاخص برای ۴ ماهه ابتدای امسال ۲۰.۵ درصد بوده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره رشد درآمد‌های مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: در ۴ ماهه سال قبل رشد درآمد مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۴ ماهه ابتدایی ۱۴۰۳) ۳۲ درصد بوده؛ در حالی که در ۴ ماهه امسال این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد شده است.

به گفته سبحانیان، به دلیل سیستمی شدن نظام مالیاتی، بدون آنکه فشاری به مؤدیان وارد شود، با تسهیل اقدامات، درصد تحقق و رشد درآمد‌های مالیاتی قابل قبول بوده است.

وی تاکید کرد: همراهی با فعالان اقتصادی در این دوره را نیز از طریق تفویض اختیارات به مدیران استانی افزایش دادیم که در راستای سیاست تمرکززدایی دولت چهاردهم و خود ما در سازمان امور مالیاتی انجام شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ویژه کشور به لحاظ منابع مالی گفت: اقدامات ما در راستای تأمین وصولی انجام شده و نیاز مبرم کشور بوده، اما به این دلیل که خودمان را نسبت به فعالان اقتصادی متعهد می‌دانیم، استرداد ما افزایش یافته است؛ دستاوردی که در پی اجرای سامانه مؤدیان درخصوص تسهیل و تسریع وصولی مالیات محقق شده است.

سبحانیان درخصوص میزان استرداد مالیاتی در ۴ ماهه نخست امسال بیان کرد: در ۴ ماهه ابتدای سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان مبلغ استرداد شده بوده که در ۴ ماهه امسال به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.