به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، خبر‌هایی متنوع از گوشه و کنار گیلان در بسته اخبار کوتاه ۵ مرداد ۱۴۰۵ جای گرفته است.

آمادگی ۱۷۰ کارخانه شالیکوبی در رشت برای فرآوری محصول کشاورزان

فرماندار رشت در حاشیه آیین برداشت مکانیزه محصول برنج در روستای طش از توابع بخش مرکزی با بیان اینکه امسال در ۵۱ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان برنج کشت شد، گفت: در حال حاضر ۲۹۰ کارخانه شالیکوبی در سطح شهرستان وجود دارد که از این تعداد، ۱۷۰ واحد فعال بوده و آماده پذیرش و فرآوری محصول کشاورزان هستند و پیش بینی می‌شود بیش از ۲۵۰ هزار تن شلتوک تولید شود.

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نجات و رهاسازی بز کوهی در رودبار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودبار گفت:یک راس بز کوهی نابالغ توسط یکی از طبیعت دوستان در مناطق کوهستانی شهرستان رودبار بی‌حال پیدا شده بود که پس از تحویل به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان مراحل قرنطینه اقدامات درمانی و تایید سلامت انجام و در زیستگاه طبیعی خود در رودبار رهاسازی شد.

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برپائی نمایشگاه تولیدات کارآفرینان صومعه‌سرائی

بمناسبت هفته ملی مهارت نمایشگاه ۲ روزه تولیدات، دست ساخت‌ها و طبخ انواع غذا کارآفرینان، مربیان و هنرجویان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه‌سرا گشایش یافت.

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پرداخت بیش از ۶۸ درصداز مطالبات چایکاران فومن

رئیس اداره چای فومن گفت: از ابتدای برداشت برگ سبز چای امسال تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ تن برگ سبز چای به ارزش بیش از ۱۹۶ میلیارد تومان از چای کاران این شهرستان خریداری شده است که تاکنون بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان آن به حساب آنها واریز شده است.

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آیین گرامیداشت یاد رهبر شهید ایران اسلامی درمنطقه درخانه ماسال

امام جمعه ماسال در این مراسم با بیان اینکه شهادت رهبر انقلاب اسلامی موجب تقویت انسجام و اقتدار جمهوری اسلامی شد گفت: دشمن باید بداند دوران اقدامات بدون پاسخ به پایان رسیده و ملت ایران در دفاع از امنیت و عزت خود مصمم است.

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همزمان با پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه کشورآیین‌های ویژه‌ای در مناطق مختلف گیلان برگزار شد.