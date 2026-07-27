پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از تعویض ماهیانه بیش از ۳ هزار سند دفترچهای مالکیت به تک برگ سبز رنگ در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی اقبال از تعویض ماهیانه بیش از ۳ هزار سند دفترچهای مالکیت به تک برگ سبز رنگ در استان یزد خبر داد و گفت: این روند در چارچوب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و همچنین الزامات قانون جامع حدنگار (کاداستر) در حال اجرا است.وی، با اشاره به اینکه هنوز حدود ۲۸ هزار سند دفترچهای در استان یزد باقی مانده است، اظهار داشت: تعویض این اسناد به سند تکبرگ کاداستری برای بهرهمندی مالکان از خدمات ثبتی و اداری ضروری است و در این راستا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۲ هزار سند دفترچهای تعویض شده است.
وی با بیان اینکه اسناد دفترچهای قدیمی از نظر ارائه خدمات با محدودیت روبهرو هستند، افزود: بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای قضایی استان یزد، ارائه برخی خدمات به دارندگان اسناد دفترچهای ممنوع است و مالکان برای ادامه فرآیندهای اداری باید نسبت به تبدیل سند اقدام کنند.
عضو شورای قضایی استان یزد تصریح کرد: از جمله خدماتی که برای اسناد دفترچهای قدیمی محدود شده، میتوان به انتقال مالکیت، بازداشت سند، دریافت تسهیلات، صدور پروانه ساخت و دریافت امتیازات آب، برق و گاز اشاره کرد.