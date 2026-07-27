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با هدف شتاببخشی به توسعه زیرساختهای برق آذربایجانغربی الزامات فنی واجرایی احداث پست انتقال ۴۰۰ کیلو ولت خوی- ماکو بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای دستور استاندار آذربایجانغربی و با هدف تقویت زیرساختهای انرژی، جلسه بررسی احداث پست انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت از شهرستان خوی به سمت شمال استان و ماکو، به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت مطالعات، الزامات فنی و اجرایی، تأمین زیرساختها و هماهنگیهای بیندستگاهی برای احداث پست انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت در مسیر خوی به ماکو مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر تسریع روند اجرای این پروژه راهبردی با هدف افزایش پایداری شبکه برق، تأمین انرژی مورد نیاز بخشهای صنعتی و سرمایهگذاری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی شمال آذربایجانغربی تأکید شد.