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با حکم دبیر کنفدراسیون کبدی آسیا، اکبر ملکی به عنوان عضو کمیته توسعه ورزش کبدی کنفدراسیون آسیا منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، با حکم محمد سرور رانا، دبیر کنفدراسیون کبدی آسیا، اکبر ملکی به عنوان عضو کمیته توسعه ورزش کبدی کنفدراسیون آسیا منصوب شد.
این انتصاب در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی و تخصصی برای توسعه و گسترش ورزش کبدی در سطح قاره آسیا انجام شده است.
حضور یک نماینده از گیلان در کمیته توسعه ورزش کبدی کنفدراسیون آسیا، بیانگر جایگاه ارزشمند و تأثیرگذار استان گیلان در این رشته ورزشی است و میتواند زمینهساز تعاملات گستردهتر، انتقال تجربیات و تقویت برنامههای توسعهای کبدی در سطح آسیا باشد.