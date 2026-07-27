به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، با حکم محمد سرور رانا، دبیر کنفدراسیون کبدی آسیا، اکبر ملکی به عنوان عضو کمیته توسعه ورزش کبدی کنفدراسیون آسیا منصوب شد.

این انتصاب در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و تخصصی برای توسعه و گسترش ورزش کبدی در سطح قاره آسیا انجام شده است.

حضور یک نماینده از گیلان در کمیته توسعه ورزش کبدی کنفدراسیون آسیا، بیانگر جایگاه ارزشمند و تأثیرگذار استان گیلان در این رشته ورزشی است و می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر، انتقال تجربیات و تقویت برنامه‌های توسعه‌ای کبدی در سطح آسیا باشد.