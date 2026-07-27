خادمیاران افتخاری کانون خدمت رضوی شهدای دهستان کذآب، در اولین روز های مرداد با عشقِ «ثارالله» و ارادت به «ثامن‌الحجج (ع)»، در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) حاضر شدندتا «خدمتِ بی‌منت» را در قابِ «چایخانهٔ حضرت» جاودانه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی بیش از یکصد نفر از خادمیاران کانون خدمت رضوی شهدای دهستان کذاب عازم مشهد مقدس شدند و با اسقرار در چایخانه های حضرت امام رضا علیه السلام تمام توان خود را برای خدمت رسانی به زائران آن امام همام به کار گرفتند .

خادمیاران کانون خدمت رضوی شهدای دهستان به مدت سه روز و در شیفت های مختلف کاری با حضور در چایخانه های حرم مطهر رضوی به زائران حضرت امام رضا علیه السلام خدمت رسانی کردند.

در مشهد، خادمیاران کذاب نشان دادند که راه «شهادت» و «خدمت» یکیست؛ هر دو، از دلِ «ولایت» می‌جوشند و تا «ظهور» ادامه دارند.