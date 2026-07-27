فرماندار شهرستان خاتم از اجرای ۵۰ هزار مترمربع آسفالت در معابر روستا‌های شهرستان با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح ها، تا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، زارع، در بازدید از روند اجرای عملیات آسفالت ورودی روستای احمدآباد، از شتاب‌گیری اجرای طرح‌های بهسازی معابر روستایی در شهرستان خاتم خبر داد.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی بخشداری‌ها و همکاری دهیاری‌ها در اجرای عملیات زیرسازی اظهار کرد: زیرسازی و آماده‌سازی حدود ۵۰ هزار مترمربع از معابر روستا‌های شهرستان توسط دهیاری‌ها انجام شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از حدود دو هفته گذشته عملیات آسفالت این مسیر‌ها را آغاز کرده است.

فرماندار خاتم افزود: در مرحله نخست این طرح، ۲۰ هزار مترمربع آسفالت در روستا‌های احمدآباد، فتح‌آباد و هاشم‌آباد از توابع بخش مرکزی با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان اجرا شده که عملیات در روستا‌های فتح‌آباد و هاشم‌آباد به پایان رسیده و آسفالت معابر روستای احمدآباد نیز در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.

زارع ادامه داد: در مرحله دوم نیز ۳۰ هزار مترمربع آسفالت در روستا‌های چاهک، بختیاری، شهریاری سفلی، چالمه، ولیعصر کندر با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان اجرا خواهد شد که عملیات آن از هفته آینده آغاز و تا اواسط شهریور به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این طرح ۲۵ میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های روستایی، تسهیل تردد، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان خواهد داشت.