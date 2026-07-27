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مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی از توزیع هزارو ۶۰۰ تن نهاده دامی میان دامداران عشایری استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی از توزیع هزار و ۶۰۰ تن نهاده دامی میان دامداران عشایری استان در سهماهه نخست سال جاری خبر داد.
جمال امین عشایری با اشاره به تداوم حمایت از جامعه عشایری اظهار کرد: این میزان نهاده از طریق شبکه تعاونیهای عشایری استان تأمین و در اختیار دامداران قرار گرفته است.
وی همچنین افزود: در سال گذشته نیز در مجموع ۱۸ هزار تن نهاده دامی بین عشایر آذربایجان غربی توزیع شد و روند تأمین و توزیع این نهادهها با هدف پشتیبانی از تولید و حفظ پایداری دامداری عشایری ادامه خواهد داشت.
عشایر آذربایجان غربی سهم مهمی در تولیدات دامی و تأمین بخشی از نیاز بازار به گوشت و فرآوردههای لبنی دارند و تأمین بهموقع نهادههای دامی میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینههای تولید، افزایش بهرهوری و تقویت معیشت این قشر زحمتکش ایفا کند.