به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه پنجم بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی به پرونده اضافه دریافتی دکتر دندانپزشک که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه همچنین ۶۰۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گزارش این تخلف را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.