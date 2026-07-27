۷۵ پزشک و پرستار کرمانی در قالب کاروان بسیج جامعه پزشکی، برای ارائه خدمات درمانی رایگان به زائران اربعین حسینی راهی کشور عراق شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مسئول بسیج جامعه پزشکی استان کرمان گفت: خدمات این گروه شامل معاینه پزشک، اهدای داروی رایگان، تزریق سرم و شست‌وشوی زخم است.

وی همچنین از برپایی درمانگاه موقت در موکب پلیس راه ماهان خبر داد و تصریح کرد: این درمانگاه با حضور مستمر پزشک و پرستار در نوبت های صبح و عصر آماده ارائه خدمات به زائران است.

تقوی ادامه داد: در این درمانگاه، معاینه و داروی رایگان به همراه خدمات تزریقات برای زائران جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان فراهم شده است.