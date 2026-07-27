رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد از امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با شهرداری حمیدیا با هدف توسعه ورزش همگانی، ورزش محله‌محور و ارتقای سلامت شهروندان خبر داد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد و شهرداری حمیدیا

امضای تفاهم‌نامه همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد و شهرداری حمیدیا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدی گفت: این تفاهم‌نامه در راستای اجرای برنامه عملیاتی شهرستان یزد و با هدف گسترش ورزش همگانی منعقد شده است تا از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های شهرداری حمیدیا برای توسعه ورزش شهروندی استفاده شود.

وی افزود: بر اساس این همکاری، اداره ورزش و جوانان نیز امکانات، نیروی انسانی و ظرفیت‌های خود را در اختیار برنامه‌های ورزش سلامت‌محور و محله‌محور شهر حمیدیا قرار خواهد داد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه اظهار داشت: راه‌اندازی طرح «ورزش محله» و «کانون ورزش محله» از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک خواهد بود که پیش‌نویس آن آماده شده و به‌زودی رونمایی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: هدف این طرح، تجهیز و راه‌اندازی یک کانون ورزش در هر محله با همکاری شهرداری حمیدیا و استفاده از ظرفیت‌های محلی برای توسعه فعالیت‌های ورزشی است.

در ادامه، شهردار حمیدیا نیز با تأکید بر رویکرد این مجموعه در حمایت از ورزش همگانی گفت: شهرداری حمیدیا توسعه ورزش عمومی را از اولویت‌های خود می‌داند و تلاش می‌کند از ظرفیت بوستان‌ها و مجموعه‌های ورزشی تحت مدیریت شهرداری برای افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت شهروندان بهره بگیرد.

الله‌وردی افزود: با امضای این تفاهم‌نامه و تعامل میان شهرداری و اداره ورزش و جوانان، نیازسنجی‌های ورزشی شهر حمیدیا با دقت بیشتری دنبال خواهد شد و برنامه‌های متناسب با نیاز شهروندان اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تمام توان خود را برای غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان از طریق ورزش، تفریحات سالم و برنامه‌های توانمندساز به کار خواهد گرفت تا زمینه افزایش مشارکت شهروندان در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.