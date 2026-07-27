رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور:استمرار حضور آگاهانه، مؤمنانه و مسئولانه مردم در صحنه‌های انقلاب، مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی و عامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور،در دیدار با سخنرانان، قاریان، مداحان و فعالان اجتماعات شبانه مردمی استان کرمان، با تجلیل از مجاهدت‌ها و تلاش‌های خالصانه فعالان میدان‌های مردمی، افزود: اجتماعات مردمی ، جلوه‌ای ارزشمند از احساس مسئولیت اجتماعی، بصیرت و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: حضور مردم فعالان فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در میدان، نمونه‌ای روشن از نقش‌آفرینی مردم در صحنه‌های حساس انقلاب است؛ حرکتی که نه با دستور اداری، بلکه با انگیزه ایمانی، احساس تکلیف و عشق به ارزش‌های اسلامی و انقلابی شکل گرفته است.

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تبیین جایگاه راهبردی این شورا در منظومه نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی برخاسته از حکمت و آینده‌نگری حضرت امام خمینی(ره) است که مأموریت اصلی آن هم افزایی ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های حاکمیتی برای تمهید حضور مردم در عرصه‌های مهم انقلاب و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی است.

حجت‌الاسلام موسی‌پور، با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در عبور جمهوری اسلامی از مقاطع حساس تاریخی، خاطرنشان کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با هدف قرار دادن سرمایه اجتماعی نظام، زمینه ایجاد شکاف، ناامنی و بی‌ثباتی را فراهم کنند، اما هر بار حضور هوشمندانه و مسئولانه مردم، محاسبات آنان را بر هم زده است.

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به حوادث اخیر و طراحی‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی، گفت: دشمنان در سال‌های گذشته و به‌ویژه در مقاطع حساس اخیر، تلاش کردند با ترکیب عملیات نظامی، امنیتی و اجتماعی، انسجام داخلی کشور را هدف قرار دهند؛ اما حضور مردم و پیوند ناگسستنی آنان با رهبری و ارزش های انقلاب اسلامی، همه این طراحی‌ها را با شکست مواجه کرد.

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت استمرار حرکت‌های مردمی، خاطرنشان کرد: این اجتماعات باید با همان روحیه مردمی، اخلاص و انگیزه الهی استمرار یابد؛ زیرا حضور مردم در میدان، تضمین‌کننده اقتدار نظام و سد محکمی در برابر جنگ ترکیبی دشمنان است.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) بر حفظ و تقویت اجتماعات مردمی و برگزاری باشکوه مناسبت‌های دینی و انقلابی، افزود: این حضور ، جلوه‌ای از قدرت نرم امت اسلامی و نشانه وحدت و انسجام اجتماعی جامعه ایرانی است.

در نشست فعالان مردمی اجتماعات شبانه در کرمان با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان ضمن قدردانی از فعالان اجتماعات شبانه مسئولیت آنان را خطیر دانست و گفت: مردم استان کرمان همچون دیگر استان‌ها نشان داده‌اند در دفاع ازارزش‌های انقلاب و میهن اسلامی خستگی ناپذیرند.