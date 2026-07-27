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در راستای صیانت از سلامت عمومی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشراف اطلاعاتی و گزارشهای مردمی، دو مرکز دندانپزشکی غیرمجاز و یک آرایشگاه زنانه به دلیل دخالت در امور پزشکی و اقدامات غیرحرفهای را در خرمآباد شناسایی و مهر و موم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،پس از بررسیهای لازم و هماهنگی قضایی، اکیپی از پلیس نظارت بر اماکن و کارشناسان علوم پزشکی به محلهای مورد نظر اعزام و ضمن مهر و موم این واحدها، افراد خاطی را با تشکیل پرونده جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.
پلیس لرستان به افراد سودجو که سلامت شهروندان را دستمایه اقدامات غیرقانونی قرار میدهند، هشدار میدهد که با رصد دقیق و قاطعیت کامل با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه سلامت برخورد خواهد کرد.
پلیس لرستان گفت:از همشهریان عزیز درخواست میشود ضمن خودداری از مراجعه به مراکز غیرمجاز، هرگونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.