به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رئیس مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت با اشاره به اهدای دستگاه فیتال مانیتورینگ به مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت توسط یک خیر گفت: این دستگاه پیشرفته مانیتورینگ که برای پایش لحظه‌ای علائم حیاتی مادران باردار و نوزادان طراحی شده است، با هدف افزایش دقت در مراقبت‌های درمانی و کاهش خطرات احتمالی دوران بارداری و زایمان به این مرکز درمانی اهدا شد.

فاطمه حسین‌زاده افزود: ارزش ریالی این تجهیزات پزشکی بیش از ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد شده است.

وی گفت: این تجهیزات پیشرفته، نقش بسزایی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان ایفا خواهد کرد و جان مادران و نوزادان را از خطرات احتمالی مصون می‌دارد.

دستگاه فیتال مانیتورینگ، امکان پایش مداوم و دقیق ضربان قلب جنین، فشار خون مادر و سایر علائم حیاتی را فراهم و به پزشکان و پرستاران کمک می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، نسبت به تشخیص و مدیریت هرگونه وضعیت اورژانسی اقدام کنند.