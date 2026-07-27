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یک خیر نیکاندیش حوزه سلامت، دستگاه پیشرفته فیتال مانیتورینگ به ارزش سه میلیارد و پانصد میلیون ریال را به مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رئیس مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت با اشاره به اهدای دستگاه فیتال مانیتورینگ به مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت توسط یک خیر گفت: این دستگاه پیشرفته مانیتورینگ که برای پایش لحظهای علائم حیاتی مادران باردار و نوزادان طراحی شده است، با هدف افزایش دقت در مراقبتهای درمانی و کاهش خطرات احتمالی دوران بارداری و زایمان به این مرکز درمانی اهدا شد.
فاطمه حسینزاده افزود: ارزش ریالی این تجهیزات پزشکی بیش از ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال برآورد شده است.
وی گفت: این تجهیزات پیشرفته، نقش بسزایی در ارتقای کیفیت مراقبتهای دوران بارداری و زایمان ایفا خواهد کرد و جان مادران و نوزادان را از خطرات احتمالی مصون میدارد.
دستگاه فیتال مانیتورینگ، امکان پایش مداوم و دقیق ضربان قلب جنین، فشار خون مادر و سایر علائم حیاتی را فراهم و به پزشکان و پرستاران کمک میکند تا در سریعترین زمان ممکن، نسبت به تشخیص و مدیریت هرگونه وضعیت اورژانسی اقدام کنند.