به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ۶ ملی‌پوش نوجوان ایران با دعوت فدراسیون تکواندو روسیه، روز گذشته راهی این کشور شدند تا در یک اردوی تمرینی و همچنین رقابت‌های آزاد روسیه حضور پیدا کنند.

این اردو تا ۲۰ مردادماه ادامه خواهد داشت و ملی‌پوشان کشورمان تا روز ۱۶ مردادماه تمرینات خود را پیگیری می‌کنند.

این حضور در راستای آماده‌سازی ملی‌پوشان نوجوان ایران برای رقابت‌های پیش‌رو و افزایش تجربه بین‌المللی آنها انجام می‌شود.