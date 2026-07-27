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آیناز میکائیلی ستاره نوجوانان تکواندو کردستان، همراه با تیم ملی تکواندوی دختران کشور راهی کمپ تمرینی روسیه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ۶ ملیپوش نوجوان ایران با دعوت فدراسیون تکواندو روسیه، روز گذشته راهی این کشور شدند تا در یک اردوی تمرینی و همچنین رقابتهای آزاد روسیه حضور پیدا کنند.
این اردو تا ۲۰ مردادماه ادامه خواهد داشت و ملیپوشان کشورمان تا روز ۱۶ مردادماه تمرینات خود را پیگیری میکنند.
این حضور در راستای آمادهسازی ملیپوشان نوجوان ایران برای رقابتهای پیشرو و افزایش تجربه بینالمللی آنها انجام میشود.