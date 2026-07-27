سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مروست از کشف پنج قطعه کبک از متخلف شکار و صید خبر داد و گفت: این اقدام با حکم قضایی و در راستای برخورد قاطع با جرائم حوزه حیات‌وحش صورت گرفت.

کشف آثار مربوط به شکار و صید غیرمجاز کبک، گراز و تشی در مروست

کشف آثار مربوط به شکار و صید غیرمجاز کبک، گراز و تشی در مروست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حسن تبموری اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مروست پس از اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضایی، منزل فردی را که به ارتکاب تخلفات شکار و صید مورد بازرسی قرار دادند که در این بازرسی پنج قطعه کبک و آثار و مستندات مربوط به شکار گراز و تشی کشف و ضبط شد.

تیموری با تأکید بر اینکه تمامی مستندات و ادله مکشوفه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است، تصریح کرد: حفاظت از حیات‌وحش نیازمند مشارکت عمومی و برخورد قانونی با متخلفان است و اداره حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مروست از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.