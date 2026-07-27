مدیریت برق منطقه دماوند در راستای کاهش تلفات انرژی و ارتقای پایداری شبکه، طرح «مهتاب ۱۵» را در روستای زان اجرا کرد در این عملیات نظارتی، ۱۹ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و بیش از ۱۲۵ متر کابل ضبط گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه اجرای طرح‌های نظارتی و صیانتی شبکه توزیع برق، طی روز جاری عملیات جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز برق در روستای زان دماوند انجام شد.

بر اساس این گزارش، این اقدام در قالب طرح مهتاب ۱۵ و با هدف کاهش تلفات انرژی و ارتقای پایداری شبکه برق توسط اکیپ‌های تست کنتور و بازرسی منطقه دماوند به اجرا درآمد.

در جریان این طرح، مأموران مربوطه نسبت به شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز بر روی شبکه اقدام کردند که حاصل آن، کشف و جمع‌آوری بیش از ۱۲۵ متر کابل و ۱۹ فقره انشعاب غیرمجاز بود.

همچنین در این عملیات، ۱۳ مورد بازدید از اشتراک‌های کشاورزی نیز توسط واحد بازرسی منطقه انجام شد.

بر پایه این گزارش، اقلام و تجهیزات جمع‌آوری‌شده پس از صورت‌جلسه، تحویل انبار شرکت توزیع برق شد.

مدیریت برق منطقه دماوند اعلام کرد: طرح مهتاب با جدیت و به‌صورت ویژه در دستور کار اداره لوازم اندازه‌گیری منطقه قرار دارد و اجرای آن به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.