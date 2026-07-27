به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به مشکلات موجود در تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در سطح کشور اظهار کرد: در پی پیگیری‌های انجام‌شده، امروز نشست خوبی به ریاست نایب‌رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و با هماهنگی بین‌دستگاهی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد که نتایج مطلوبی برای بخش کشاورزی به همراه داشت.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت در دو ماه باقی‌مانده از سال زراعی جاری به سهمیه این بخش افزوده شد تا به‌صورت مشخص در اختیار ماشین‌آلات کشاورزی قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین مقرر شد برای ماه‌های مرداد و شهریور هر ماه ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت به‌صورت ویژه به این بخش اختصاص یابد.

نوری با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع سوخت برای فعالیت‌های کشاورزی تصریح کرد: هرگونه تأخیر در تأمین سوخت، به‌طور قطع بر عملکرد در واحد سطح اثرگذار خواهد بود و می‌تواند روند عملیات کشاورزی را با اختلال مواجه کند.

وی با اشاره به گلایه‌های کشاورزان در زمینه کمبود یا دیر رسیدن سوخت گفت: بهره‌برداران عزیز در این زمینه مطالبات و نگرانی‌هایی داشتند که با تصمیمات جدید، بخش مهمی از این دغدغه‌ها برطرف خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: برای سال زراعی پیش‌رو که از مهرماه آغاز می‌شود، نیز تصمیم‌گیری لازم انجام شده و ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت برای این دوره در نظر گرفته شده است.

نوری تأکید کرد: کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برای سال زراعی آینده، به‌ویژه از مهرماه تا پایان اسفند، هیچ نگرانی از بابت تأمین سوخت نداشته باشند، چرا که سوخت مورد نیاز این بخش تأمین خواهد شد.

وی در پایان گفت: با همکاری مجلس و دولت، تلاش می‌کنیم فعالیت ماشین‌آلات کشاورزی بدون وقفه ادامه یابد تا کشاورزان بتوانند با جدیت، عملیات تولید را پیش ببرند.

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