پخش زنده
امروز: -
دعوت میکنم بیننده اخبار گوناگون از نقاط مختلف استان کردستان باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بسته خبرهای گوناگون کردستان به شرح ذیل است:
- کاروان خدمترسانی موکب «دلدادگان ولایت» از دلبران به سوی کربلای معلی حرکت کرد
- نهمین کارگروه استانی قانون الزام اموال غیر منقول با هدف بررسی پروندهها و پلاکهای منتخب شهرستان بیجار در سنندج تشکیل شد.
- چیمن ناصری، هنرمند پیشکسوت و بازیگر سنندجی، پس از تحمل یک دوره بیماری، دار فانی را وداع گفت.
- درمراسمی پایگاههای تابستانه دانش آموزان با نیازهای ویژه استان به صورت نمادین در آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج کار خود را آغاز کرد.
- بیستوپنجمین دوره مسابقات قرآن کریم زندانیان استان کردستان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد، در این دوره، ۸۶ نفر از زندانیان استان با یکدیگر به رقابت پرداختند.
- مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان از کشف ۱۱۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از ابتدای سال خبر داد؛ آماری که ۶۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
- سقف سوختگیری کارت آزاد در ۳ استان مرزی (کردستان، کرمانشاه و خوزستان) همزمان با اربعین از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش پیدا کرد .