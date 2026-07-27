به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بسته خبرهای گوناگون کردستان به شرح ذیل است:

- کاروان خدمت‌رسانی موکب «دلدادگان ولایت» از دلبران به سوی کربلای معلی حرکت کرد

- نهمین کارگروه استانی قانون الزام اموال غیر منقول با هدف بررسی پرونده‌ها و پلاک‌های منتخب شهرستان بیجار در سنندج تشکیل شد.

- چیمن ناصری، هنرمند پیشکسوت و بازیگر سنندجی، پس از تحمل یک دوره بیماری، دار فانی را وداع گفت.

- درمراسمی پایگاه‌های تابستانه دانش آموزان با نیاز‌های ویژه استان به صورت نمادین در آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج کار خود را آغاز کرد.

- بیست‌وپنجمین دوره مسابقات قرآن کریم زندانیان استان کردستان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد، در این دوره، ۸۶ نفر از زندانیان استان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

- مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان از کشف ۱۱۶ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از ابتدای سال خبر داد؛ آماری که ۶۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

- سقف سوخت‌گیری کارت آزاد در ۳ استان مرزی (کردستان، کرمانشاه و خوزستان) همزمان با اربعین از ۱۵ لیتر به ۳۰ لیتر افزایش پیدا کرد .