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رئیس سازمان بسیج دانشآموزی استان کرمان گفت: بیش از ۹۰ هزار دانشآموز در ۲ هزار و ۲۱۲ مدرسه استان، با همکاری هزار و ۵۰۰ دبیر، از آموزشهای درس آمادگی دفاعی بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،عبدالرضا روزخوش در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان با محور پروژه مهر، از اجرای چهار برنامه محوری بسیج دانشآموزی در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: بهسازی و زیباسازی ۸۴ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان، برگزاری دوره یاوران ولایت برای ۶۶۵ دانشآموز منتخب و اجرای طرح اوقات فراغت «جوانهها» در ۸۴ مدرسه محوری استان، از مهمترین برنامههای پیشرو است.
وی همچنین با اشاره به برگزاری حدود ۸ هزار ساعت آموزش آمادگی دفاعی در مدارس استان، این آموزشها را ظرفیتی مهم برای ارتقای مهارتهای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان دانست.