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با پیگیریهای انجام گرفته یک رک کامل رادیویی FM شش برنامهای از محل اعتبارات ملی توسط اداره کل فرستندههای رادیویی و تلویزیونی تهیه و در ایستگاه تالش نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، شهرستان تالش به جهت طبیعت بکر و زیبا و غنای فرهنگی همواره از مقاصد مهم گردشگری در استان گیلان به شمار میرود. پوشش با کیفیت برنامههای رادیویی سراسری و استانی برای مخاطبان تالش زبان و مسافرانی که این شهرستان را بعنوان یکی از مقاصد گردشگری انتخاب میکنند حائز اهمیت است.
با نصب یک دستگاه فرستنده رادیویی FM شش برنامهای از این پس مخاطبان در این شهرستان میتوانند برنامههای مورد علاقه خود را از طریق این فرکانسها دریافت کنند:
۸/۸۷ رادیو جوان
۸/۹۱ رادیو ورزش
۸/۹۳ استانی رشت
۸/۹۹ رادیو قرآن
۸/۱۰۳ رادیو پیام
۸/۱۰۵ رادیو فرهنگ