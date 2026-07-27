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فرمانده انتظامی شهرستان کرمان، توسعه سامانههای پایش تصویری را یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت در بخش چترود دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان،سرهنگ اکبر نجفی در دیدار با بخشدار چترود با تأکید بر نقش فناوریهای نوین در تأمین امنیت، گفت: گسترش پایش تصویری، علاوه بر افزایش نظارت بر معابر و نقاط حساس، به شناسایی سریعتر مجرمان، کشف جرایم و افزایش احساس امنیت شهروندان کمک میکند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، دهیاران، شوراهای اسلامی و مردم با پلیس افزود: شناسایی نقاط آسیبپذیر، تأمین روشنایی معابر و توسعه تجهیزات نظارتی، از عوامل مؤثر در کاهش جرایم و تحقق امنیت پایدار است.