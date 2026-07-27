پخش زنده
امروز: -
شاگردان علی نادری با انگیزهای بالا و تمرکز بر اجرای برنامههای تاکتیکی، آماده حضور قدرتمند در رقابتهای پیشرو هستند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران آخرین جلسه تمرینی خود را عصر امروز در کمپ تیمهای ملی برگزار کرد.
در این تمرین، شاگردان علی نادری با انجام برنامههای تاکتیکی و مرور آخرین نکات فنی، آمادگی خود را برای حضور قدرتمند در رقابتهای پیشرو به نمایش گذاشتند. تمرکز بر هماهنگیهای تیمی، اجرای برنامههای هجومی و دفاعی و حفظ آمادگی جسمانی از مهمترین محورهای این جلسه تمرینی بود.
ملیپوشان فوتبال ساحلی ایران پس از پشت سر گذاشتن اردوهای آمادهسازی، با انگیزهای بالا خود را برای تحقق اهداف پیشرو و تداوم افتخارآفرینی در میادین بینالمللی آماده کردهاند.