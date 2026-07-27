به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، خونخواهان قائد شهید امت، با حضور حماسی خود در میدان شهدای ذهاب رشت ، به میدان آمدند تا به جهانیان بگویند در حمایت از نیرو‌های مسلح و جان فدایان وطن همچون سید الشهدای انقلاب اسلامی ، محکم و باصلابت ایستاده‌اند.

مردم دیگر مناطق استان هم ، به رسم عهد و وفاداری، با حضور در شب‌های حماسه و مقاومت به میدان آمدند تا ضمن فریاد خونخواهی آقای شهید ایران و شهدای وطن ، به جهانیان اعلام کنند تا پای جان ، پای ایران جان ایستاده‌اند.