مرکز وکلای قوه قضائیه با تکمیل مستندات حقوقی و تهیه پرونده‌های دو زبانه، جبهه حقوقی ایران را برای تعقیب عاملان حملات به مناطق غیرنظامی آماده کرده است.

پاسخ حقوقی ایران به جنایتکاران ؛ مستندات خونین بمپور، لامرد و ناوشکن دنا در مسیر محاکم بین‌المللی

پاسخ حقوقی ایران به جنایتکاران ؛ مستندات خونین بمپور، لامرد و ناوشکن دنا در مسیر محاکم بین‌المللی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پرونده‌های سیاه جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم ایران، اکنون در مسیر پاسخگویی در محاکم بین‌المللی قرار گرفت.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت : این مستندات شامل پرونده‌های بمباران شهر لامرد. حمله به بمپور و حمله به ناوشکن دناست که به زودی در اختیار وکلای بین‌المللی قرار می گیرد.

حسن عبدلیانپور افزود : مستندات حقوقی مربوط به جنایت‌های اخیر علیه ایران، به دو زبان فارسی و انگلیسی، تکمیل و آماده ارسال به وکلای بین‌المللی شده است.

وی گفت: این مستندات بر اساس بازدید میدانی وکلای خارجی از مناطق آسیب دیده نظیر لامرد تهیه شده و شامل ادله انکارناپذیری از حملات هوایی به شهر بمپور، تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی و همچنین پرونده ناو دنا که به عنوان یک مطالبه حقوقی جدی پیگیری می شود.

عبدلیانپور افزود : با تکمیل این پرونده ها، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در طرح دعوی بین‌المللی وجود ندارد و مرکز وکلای قوه قضائیه، تمام توان خود را برای احقاق حقوق ملت ایران به کار گرفته است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: نسخه نهایی این مستندات هم‌اکنون در دفتر بین‌الملل این مرکز آماده تحویل به وکلای خارجی دعوت شده است و به‌زودی فرآیند ارسال آن آغاز می شود.