به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امروز سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله سیدمحمود طالقانی است.

آئینی عبادی سیاسی که همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و دینی کشور، هر هفته در سراسر ایران برگزار می‌شود.

امروز بیش از ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در شهرها و مناطق مختلف کشور میزبان نمازگزاران است و در استان لرستان نیز این فریضه عبادی سیاسی در ۱۸ پایگاه اقامه می‌شود.

؛میعادگاهی که در آن، علاوه بر دعوت به تقوای الهی، معارف دینی، مسائل روز و مطالبات مردم نیز مطرح می‌شود.