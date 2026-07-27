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هم اکنون نماز عبادی سیاسی جمعه در ۱۸ پایگاه در نقاط مختلف استان لرستان اقامه می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،امروز سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیتالله سیدمحمود طالقانی است.
آئینی عبادی سیاسی که همچنان بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای فرهنگی و دینی کشور، هر هفته در سراسر ایران برگزار میشود.
امروز بیش از ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در شهرها و مناطق مختلف کشور میزبان نمازگزاران است و در استان لرستان نیز این فریضه عبادی سیاسی در ۱۸ پایگاه اقامه میشود.
؛میعادگاهی که در آن، علاوه بر دعوت به تقوای الهی، معارف دینی، مسائل روز و مطالبات مردم نیز مطرح میشود.