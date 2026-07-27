فرمانده انتظامی شهرستان ملارد از پلمب یک عطاری و کشف یک هزار و ۳۹۲ عدد داروی غیرمجاز خبر داد.

سرهنگ کیانوش نورمحمدی در تشریح این خبر گفت: در پی وصول گزارشاتی مبنی بر فروش قرص و داروی غیرمجاز در یک عطاری در ملارد، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان ملارد با انجام اقدامات فنی، موفق به شناسائی یک واحد صنفی عطاری شده و با هماهنگی قضائی در بازرسی از آن تعداد یک هزار و ۳۹۲ عدد قرص و داروی غیرمجاز کشف و با دستور قضائی واحد صنفی پلمب و یک متهم در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد با عنوان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده این گونه جرائم، موارد را برای رسیدگی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.