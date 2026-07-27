معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: مذاکرات در اسلام‌آباد آغاز شد و طرف آمریکایی طرحی ارائه کرد که درخواست‌های افراطی در آن منعکس شده بود که هیئت ایرانی این طرح را به صراحت رد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در همایش حقوقدانان جان فدا، با اشاره به روند مذاکرات اخیر، گفت: مذاکرات در اسلام‌آباد آغاز شد و طرف آمریکایی طرحی ارائه کرد که درخواست‌های افراطی در آن منعکس شده بود. هیئت ایرانی این طرح را به صراحت رد کرد.

وی ادامه داد: طرف آمریکایی اعلام کرد که در صورت رد این طرح، مذاکرات شکست‌خورده تلقی می‌شود و آنها بازخواهند گشت. در نهایت نیز همین اتفاق رخ داد و هیئت آمریکایی مذاکرات را ترک کرد.

غریب‌آبادی تأکید کرد: از سوی هیئت ایرانی هیچ‌گونه اصرار یا التماسی برای ادامه مذاکرات صورت نگرفت و این رویکرد، نمونه‌ای از دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران بود.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به تحولات مربوط به تنگه هرمز، گفت: پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران در پی جنایات آمریکا و حدود بیش از دو هفته پیش، بار دیگر تنگه هرمز را بست، گفت‌و‌گو‌هایی در عمان برگزار شد.

وی اظهار کرد: اصرار طرف مقابل این بود که مسیر جنوبی که برای تردد کشتی‌ها باز شده بود، تا زمان رسیدن مذاکرات ایران و عمان به نتیجه، همچنان باز بماند و پس از آن بسته شود، اما هیئت ایرانی این پیشنهاد را نپذیرفت.

غریب‌آبادی تصریح کرد: ما به‌صراحت اعلام کردیم که نتیجه مذاکرات هرچه باشد، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگ مشخص بوده است و این‌گونه طرح‌ها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. پس از آن نیز سیاست تداوم انسداد تنگه هرمز و اعمال دور شدید دریایی ادامه یافت که این نیز جلوه‌ای از دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.