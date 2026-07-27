در راستای تقویت فرهنگ رانندگی و کاهش تصادفات جاده‌ای، دستگاه قضایی خراسان جنوبی از اقدامات رسانه‌ای صدا و سیما در حوزه پیشگیری از سوانح رانندگی حمایت کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه قضا و رسانه برای ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات تأکید شد.

زارع حسینی در این دیدار با اشاره به عوامل موثر در بروز تصادفات گفت: عوامل زیرساختی، خودرو و عامل انسانی، سه مؤلفه اصلی و اثرگذار در وقوع تصادفات هستند که برای کاهش آسیب‌های ناشی از آن، باید هر سه بخش به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.

وی با تأکید بر نقش تاثیرگذار رسانه در این حوزه افزود: دستگاه قضا حمایت‌های لازم قضایی را از صدا و سیما و رسانه در مسیر ارتقای فرهنگ رانندگی انجام خواهد داد و ظرفیت مستندسازی در خراسان جنوبی بسیار قوی است و رسانه می‌تواند با انعکاس درست واقعیت‌ها، در کاهش تصادفات و آگاهی‌بخشی عمومی نقش موثری ایفا کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی همچنین گفت: مستندسازی از پیامد‌ها و خسارات جبران‌ناپذیر تصادفات برای خانواده‌ها، می‌تواند در افزایش حساسیت عمومی نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار موثر باشد و همچنین این امکان وجود دارد که مجازات‌های جایگزین حبس که برای تخلفات حادثه‌ساز از سوی دستگاه قضا در نظر گرفته می‌شود، به عنوان یک اقدام فرهنگی و بازدارنده، از طریق رسانه برای مردم تبیین و معرفی شود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت موضوع تصادفات و تلفات ناشی از آن در استان گفت: آمار تصادفات و جان‌باختگان ناشی از سوانح رانندگی از جمله مسائل مهمی است که خراسان جنوبی با آن درگیر است و با توجه به افزایش سفر‌ها و قرار داشتن در ایام تعطیلات تابستان، عملیات رسانه‌ای صدا و سیما در حوزه کاهش تصادفات از اول مرداد تا پانزدهم مهرماه به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

آینه‌دار افزود: اگرچه رسانه پیش از این نیز به موضوع تصادفات و فرهنگ رانندگی می‌پرداخت، اما در این بازه زمانی، این مسئله با تمرکز و حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد و برای آن بخش‌های متنوعی با رویکرد‌های تحلیلی، تشویقی، تنبیهی و مرتبط با اعمال قانون طراحی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور و همراهی جدی همه دستگاه‌های مسئول در این حوزه گفت: دستگاه قضا، به‌ویژه با توجه به مأموریت معاونت پیشگیری از وقوع جرم، باید یکی از ارکان ثابت این برنامه‌ها باشد و همه بخش‌های استان نیز باید برای دستیابی به نتایج موثرتر در این حوزه پای کار بیایند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی ارتقای فرهنگ رانندگی را ضرورتی جدی برای کاهش تصادفات دانست و افزود: هرچه مسائل استان در این زمینه شفاف‌تر، صریح‌تر و با مشارکت بیشتر دستگاه‌ها برای مردم تبیین شود، اثرگذاری برنامه‌ها نیز بیشتر خواهد بود.

این دیدار در حالی برگزار شد که صدا و سیمای خراسان جنوبی در قالب یک عملیات رسانه‌ای هدفمند، تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت برنامه‌سازی، مستندسازی و مشارکت نهاد‌های مسئول، گامی موثر در کاهش تصادفات و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه رانندگی ایمن بردارد.