به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با هشدار به انگلیس گفت: در صورت بکارگیری جنگنده‌های گریپن علیه روسیه در جنگ اوکراین، این هواپیما‌ها با سرنوشتی مشابه دیگر تجهیزات نظامی غربی مواجه خواهند شد.

لندن قصد دارد برای تولید مشترک و تحویل ۱۶ فروند جنگنده گریپن به نیرو‌های مسلح اوکراین تا سال ۲۰۲۹، مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو تامین کند؛ جنگنده‌هایی که حدود یک‌سوم قطعات آنها ساخت انگلیس است.