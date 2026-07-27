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سخنگوی وزارت خارجه روسیه به انگلیس درباره استفاده از جنگندههای گریپن در اوکراین هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با هشدار به انگلیس گفت: در صورت بکارگیری جنگندههای گریپن علیه روسیه در جنگ اوکراین، این هواپیماها با سرنوشتی مشابه دیگر تجهیزات نظامی غربی مواجه خواهند شد.
لندن قصد دارد برای تولید مشترک و تحویل ۱۶ فروند جنگنده گریپن به نیروهای مسلح اوکراین تا سال ۲۰۲۹، مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو تامین کند؛ جنگندههایی که حدود یکسوم قطعات آنها ساخت انگلیس است.