



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مبتنی به علم و فناوری بود و اگر می توانستیم به اهداف این سند در زمینه علم و فناوری برسیم، به سایر اهداف خود هم می‌رسیدیم چون علم و فناوری نه تنها با سایر بخش‌ها رقابت نمی‌کند بلکه به آنها هم کمک می‌کند.



معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، فناوری‌های نوظهور در اولویت کشور قرار گرفت، گفت: با این حال با این هدف هنوز فاصله داریم و هیچ راهی جز بررسی و آسیب‌شناسی گذشته نداریم تا در سقف زمانی ۳ سال آینده به آن جایگاه برسیم و اگر به این هدف نرسیدیم همه ما مسئولیت داریم.



دکتر عارف خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر مرجعیت علمی کشور و هدایت جریان علمی جهانی با هویت ایرانی – اسلامی دارند و دستیابی به این مرجعیت علمی میثاقی برای همه ماست. با یک انسجام مدیریتی می‌توانیم به این مرجعیت علمی دست یابیم.



وی در ادامه یادآور شد: شورای عالی عتف یک مرجع قانون‌گذاری خوب در دهه ۸۰ بود که نخبگان کشور را دور هم جمع و در چارچوب اسناد بالادستی، موضوع علم و فناوری را مدیریت می‌کرد.



دکتر عارف تأکید کرد: شورای عتف باید مرکز هماهنگی و تصمیم‌سازی ملی در زمینه علم و فناوری باشد و نظام تصمیم‌گیری و اجرای برنامه علمی کشور را یکپارچه کند. در این زمینه تهیه سند ملی نظام نوآوری باید در اولویت شورای عتف باشد تا مسیر تجاری سازی علم و خلق ثروت از دانش را فراهم کند.