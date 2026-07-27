به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در نشست ستاد اربعین خوزستان گفت: راهپیمایی اربعین امسال در فضایی حماسی، ولایی و انقلابی برگزار می‌شود؛ فضایی که حاصل رشادت نیروهای مسلح، ایستادگی ملت ایران و بازتاب تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب است.

وی با اشاره به آخرین آمار تردد زائران افزود: تا ساعت ۱۴ امروز دوشنبه، تردد از مرزهای شلمچه و چذابه از ۶۷۱ هزار نفر فراتر رفته است که از این تعداد، ۵۱۵ هزار نفر از کشور خارج و ۱۵۶ هزار نفر وارد کشور شده‌اند.

استاندار خوزستان ادامه داد: از مرز شلمچه ۴۳۰ هزار نفر و از مرز چذابه ۹۵ هزار نفر خارج شده‌اند و همچنین بیش از ۵۰ هزار نفر از اتباع مقیم و غیرمقیم نیز از مرزهای استان عازم عراق شده‌اند.

موالی‌زاده با اشاره به آمادگی کامل مرزهای استان بیان کرد: ۹۰ گیت گذرنامه به‌صورت شبانه‌روزی در مرزهای شلمچه و چذابه فعال است که ۴۸ گیت در شلمچه و ۴۲ گیت در چذابه به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به زیرساخت‌های رفاهی فراهم‌شده افزود: ۲۱۰ هکتار پارکینگ برای خودروهای زائران آماده شده و ۹۰ هزار مترمربع سایه‌بان و مه‌پاش نیز در دو مرز نصب شده است.

استاندار خوزستان از مشارکت گسترده مردم استان در برپایی مواکب قدردانی کرد و گفت: هم‌اکنون هزار موکب در مرزهای شلمچه و چذابه و ۹۲ موکب نیز در خاک عراق از سوی مردم خوزستان فعال است. همچنین هزار و ۸۰۰ کامیون حامل تجهیزات و بار مواکب از مرزهای استان به کشور عراق اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت حمل‌ونقل ریلی افزود: روزانه بین ۲۲ تا ۳۸ رام قطار در مسیر خرمشهر ـ شلمچه تردد می‌کند و هر قطار در رفت و برگشت، ظرفیت جابه‌جایی ۶۵۰ زائر را دارد.

موالی‌زاده با اشاره به حمله موشکی دشمن به مرز شلمچه و شهادت دو تن از نیروهای ارتش، تأکید کرد: این اقدام هیچ خللی در تردد زائران ایجاد نکرد و حرکت زائران با روحیه‌ای مثال‌زدنی و استحکام بیشتری ادامه دارد.