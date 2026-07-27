فرمانده انتظامی شهرستان دماوند از دستگیری سارق سابقه‌دار سیم و کابل برق خبر داد و متهم در عملیاتی به‌موقع و در ساعات بامدادی حین ارتکاب جرم توسط مأموران کلانتری ۱۱ بازداشت شد و در تحقیقات اولیه به ۵ مورد سرقت اعتراف کرد.

دستگیری سارق سیم و کابل برق در دماوند؛ اعتراف متهم به ۵ فقره سرقت

دستگیری سارق سیم و کابل برق در دماوند؛ اعتراف متهم به ۵ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه مرتضی ملکی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی گشت‌زنی هدفمند مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ دماوند در ساعات بامدادی، یک سارق حین سرقت شناسایی و در عملیاتی به‌موقع دستگیر شد.

وی افزود: متهم در تحقیقات اولیه به پنج فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ ملکی در پایان با تأکید بر اینکه موفقیت پلیس در کشف جرائم، حاصل تعامل و همکاری شهروندان با مجموعه انتظامی است، گفت: بدون مشارکت و همراهی مردم، دستیابی به امنیت مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌های پلیس، هرگونه تردد مشکوک افراد و وسایل نقلیه را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.