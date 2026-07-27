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فرماندار تهران از ایجاد ساختار جدید فرمانداری تهران و تشکیل مناطق هفتگانه خبر داد و گفت: این ساختار جدید با توجه به گستردگی تهران و ضرورت شناخت دقیقتر مسائل مناطق مختلف، ایجاد شده است و مدیران مناطق به عنوان نمایندگان فرمانداری و دولت در این مناطق فعالیت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین خوشاقبال عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان تهران از دستگاههای اجرایی خواست نمایندگان خود را در مناطق هفتگانه معرفی کنند و افزود: ادارات باید همکاری و هماهنگی لازم را با نمایندگان فرمانداری در مناطق داشته باشند تا بتوانیم بخشی از مشکلات و مسائل موجود در مناطق مختلف تهران را با انسجام بیشتر پیگیری کنیم.
فرماندار تهران ادامه داد: از این پس جلسات شورای اداری ویژه مناطق، با حضور مدیران مربوطه برگزار خواهد شد و همچنین کمیتههای امنیتی، انتظامی و قضایی در مناطق برای پیگیری مسائل مرتبط تشکیل میشود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، افزایش هماهنگی میان دستگاهها، کاهش دغدغههای مردم و استفاده بهتر از ظرفیتهای مدیریتی برای خدمترسانی مطلوبتر در پایتخت است.
به گفته خوش اقبال، تجربه ارزشمند انقلاب اسلامی نشان داده هر زمان ملت ایران با تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، با وحدت، بصیرت و هماهنگی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، توانستهایم اقدامات بزرگی را به سرانجام برسانیم.
وی با اشاره به عملکرد اعضای شورای اداری شهرستان در یک سال گذشته، بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه، جنگ رمضان و همچنین مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، تصریح کرد: اعضای شورای اداری و دستگاههای خدماترسان در این مقاطع حساس پای کار بودند و تلاش کردند با توجه به اینکه تهران هدف اصلی دشمنان بود، از بروز مشکلات و سرایت آن به سایر مناطق جلوگیری شود.
خوشاقبال با بیان اینکه مردم همواره در شرایط سخت پشتیبان نظام بودهاند، گفت: مردم تهران در بحرانها و اتفاقات مختلف با حضور خود در میدان، موجب تقویت روحیه نیروهای مسلح و مسئولان شدند و در مراسم وداع و تشییع امام شهید نیز حماسهای خلق کردند که دشمنان انقلاب اسلامی را مأیوس کرد.
وی ادامه داد: دولت نیز پشتیبان نیروهای مسلح، مدافع آرامش و در کنار مردم در مدیریت بحرانها بوده و خواهد بود.
فرماندار تهران با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگان مجلس برای حل مسائل پایتخت، گفت: با توجه به حضور حدود ۳۰ نماینده تهران در مجلس، انتظار داریم بیش از گذشته از توان و ظرفیت آنان برای رفع مشکلات جامعه استفاده شود.
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