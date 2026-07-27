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وزیر امور خارجه عمان با همتایان منطقهای خود درباره تلاشهای مربوط به کاهش تنشها و راهکارهای دستیابی به تفاهمات عملی و پایدار ناوبری دریایی در تنگه هرمز رایزنی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «بدر بن حمد البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان امروز با تعدادی از همتایان منطقهای خود درباره آخرین تحولات و تلاشهای صورت گرفته برای کاهش تنشها گفتوگو کرد.
این تماسها شامل «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر، «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان، «جراح جابر الأحمد الصباح» وزیر امور خارجه کویت، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر و «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود.
در این تماسها راهکارهای تقویت فرصتهای دستیابی به تفاهامات عملی، عادلانه و پایدار در مورد ناوبری دریایی و جریان زنجیرههای تأمین از طریق راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک با هدف خدمت به منافع همه کشورهای منطقه و همه طرفهای ذینفع دریانوردی در تنگه هرمز، مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر امور خارجه عمان و همتایان وی بر اهمیت دریانوردی، ایمنی آن و ازسرگیری جریان تجارت و زنجیرههای تأمین مرتبط با اقتصاد منطقهای و جهانی و نیز تداوم هماهنگی و مشورت در راستای حمایت از امنیت منطقه و ثبات آن تأکید کردند.
در همین ارتباط، شبکه خبری سیانان امروز (دوشنبه) با استناد به دادههای گروه اطلاعات کشتیرانی «ماریسکس» (Marisks) گزارش داد که تقریبا تمام کشتیهایی که طی سه روز گذشته از تنگه هرمز عبور کردهاند، از مسیر تعیینشده توسط ایران استفاده کردهاند و هیچ کشتی از مسیر جنوبی نزدیک سواحل عمان که ایالات متحده آن را تبلیغ میکند، استفاده نکرده است.
شرکت ماریسکس اعلام کرد که از روز شنبه، ۷۸ کشتی در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شدهاند. از این تعداد، ۲۰ کشتی با پرچم ایران بودهاند.
بر اساس این گزارش، تمام ۵۸ کشتی غیرایرانی که در حال عبور بودهاند، از مسیر تعیینشده توسط ایران استفاده کردهاند، در حالی که هیچ کشتیای با استفاده از مسیر جنوبی که توسط ارتش ایالات متحده به عنوان جایگزینی برای سایر مسیرهای دریایی تبلیغ شده است، ثبت نشده است.
این شرکت دریایی افزود: آخرین دادههای «سامانه شناسایی خودکار» (AIS) که موقعیت کشتیها را نشان میدهد، حاکی از آن است که «تمام ترافیک شناساییشده، با وجود پیامدهای سیاسی و تحریمی، همچنان مسیر شمالی تحت کنترل ایران را ترجیح میدهند.»