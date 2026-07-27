اظهارات نسنجیده و خلاف امنیت ملی نماینده اسبق مجلس در مصاحبه با یک رسانه که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شده است با اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد همچنین علیه رسانه منتشر کننده این اظهارات نیز اعلام جرم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از انتشار اظهارات یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی که دوره‌ای ریاست کمیسیون امنیت ملی را در زمان نمایندگی‌اش برعهده داشت، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم کرد.

برای فرد مورد اشاره و همچنین رسانه منتشر کننده پرونده قضائی تشکیل شده است و به زودی با حضور در مرجع قضائی تفهیم اتهام خواهد شد.