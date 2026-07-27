گزارش شرکت‌های اطلاعات دریایی نشان می‌دهد که تقریبا همه کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، همچنان از مسیر تعیین‌شده ایران استفاده می‌کنند و هیچ‌کدام از کریدور جنوبی مورد حمایت ایالات متحده استفاده نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شبکه خبری سی‌ان‌ان امروز (دوشنبه) با استناد به داده‌های گروه اطلاعات کشتیرانی «ماریسکس» (Marisks) گزارش داد که تقریبا تمام کشتی‌هایی که طی سه روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرده‌اند، از مسیر تعیین‌شده توسط ایران استفاده کرده‌اند و هیچ کشتی از مسیر جنوبی نزدیک سواحل عمان که ایالات متحده آن را تبلیغ می‌کند، استفاده نکرده است.

شرکت ماریسکس اعلام کرد که از روز شنبه، هفتاد و هشت کشتی در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شده‌اند. از این تعداد، ۲۰ کشتی با پرچم ایران بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، تمام ۵۸ کشتی غیرایرانی که در حال عبور بوده‌اند، از مسیر تعیین‌شده توسط ایران استفاده کرده‌اند، در حالی که هیچ کشتی‌ای با استفاده از مسیر جنوبی که توسط ارتش ایالات متحده به عنوان جایگزینی برای سایر مسیر‌های دریایی تبلیغ شده است، ثبت نشده است.

این شرکت دریایی افزود: آخرین داده‌های «سامانه شناسایی خودکار» (AIS) که موقعیت کشتی‌ها را نشان می‌دهد، حاکی از آن است که «تمام ترافیک شناسایی‌شده، با وجود پیامد‌های سیاسی و تحریمی، همچنان مسیر شمالی تحت کنترل ایران را ترجیح می‌دهند.»

طبق اعلام ماریسکس، تنها حرکات نزدیک کریدور جنوبی، کشتی‌های محلی اماراتی و پشتیبانی دریایی هستند تا ترانزیت‌های تجاری بین‌المللی.

یک گروه اطلاعات دریایی دیگر به نام ویندوارد، امروز اعلام کرد که روز یکشنبه تنها هفت عبور از تنگه هرمز را ثبت کرده است که همه آنها از مسیر شمالی بوده است.