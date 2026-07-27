مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از آمادگی کامل مرزهای شلمچه و چذابه و پیش‌بینی استقرار هزار و ۹۵۰ اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی در پایانه مرزی شلمچه گفت: با همت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، آمادگی لازم برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مرزهای خوزستان فراهم شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، برنامه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در چهار محور شامل آماده‌سازی پایانه‌های مرزی، بهسازی محورهای منتهی به مرز، ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری و جایگاه‌های سوخت، همچنین هوشمندسازی جاده‌ها و تقویت مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی به‌صورت مستمر اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: اکنون در حدود ۱۹ هزار کیلومتر از راه‌های استان، زیرساخت‌ها نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و شرایط برای تردد ایمن و روان زائران اربعین مهیا است.

خسروی درباره برنامه‌ریزی برای بازگشت زائران گفت: بر اساس تحلیل‌های مرکز مدیریت راه‌ها و پیش‌بینی روزهای اوج بازگشت، تعداد اتوبوس‌های مورد نیاز برای استقرار در مرزها تعیین شده تا انتقال زائران به مقاصد مختلف با نظم و سهولت بیشتری انجام شود.

وی افزود: برای اربعین امسال در مجموع هزار و ۹۵۰ دستگاه اتوبوس پلاک یکتا پیش‌بینی شده که هزار و ۵۰۰ دستگاه در مرز شلمچه و حدود ۴۵۰ دستگاه در مرز چذابه به کار گرفته می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تأکید کرد: همه دستگاه‌های مستقر در مرزها با هماهنگی کامل در حال فعالیت هستند و تلاش می‌شود زائران با کمترین زمان انتظار و بهترین کیفیت خدمات از مرزهای خوزستان تردد کنند.