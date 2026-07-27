پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از میزبانی قزوین از مسابقات دوچرخه سواری توان یابان ذهنی تا حضور سرمربی قزوینی در مسابقات بین المللی صربستان را در بسته خبر ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قزوین میزبان مسابقات دوچرخه سواری توان یابان ذهنی خواهد بود.
این رقابت ها فردا برای نخستین بار در قزوین برگزار خواهد شد .
سرمربی قزوینی در مسابقات بین المللی صربستان
ملی پوشان پاراتیراندازی با هدایت مجید نظامی سرمربی قزوینی در مسابقات بین المللی صربستان حضور دارند.
ملی پوشان برای کسب سهمیه بازی های پاراآسیایی ژاپن و قهرمانی جهان کره جنوبی به مصاف رقبا می روند.
سرپرست قزوینی در اردوی تیم ملی پارا دو ومیدانی بانوان
با حکم رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان مرضیه بابایی سرپرست اردوی تیم ملی پارادوومیدانی بانوان معرفی شد.
ملی پوشان تا نوزدهم مرداد تمرینات خود را در تهران پیگیری می کنند.