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گروه عملیاتی مرکز اورژانس گیلان همزمان با اجرای برنامههای ملی ارائه خدمات سلامت به زائران ، امروز به منظور استقرار در محور اهواز – مرز چذابه عازم جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در راستای اجرای مأموریتهای ملی و تقویت پوشش خدمات فوریتهای پزشکی در مرزهای غربی کشور، گروه عملیاتی این مرکز با تجهیزات کامل امدادی و درمانی به منطقه اهواز – مرز چذابه عازم جنوب کشور شدند.
این گروه شامل یک دستگاه اتوبوسآمبولانس، چهار دستگاه آمبولانس و ۱۲ نفر از کارشناسان مجرب فوریتهای پزشکی است که با هدف ارائه خدمات پیشبیمارستانی، پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی و تأمین سلامت زائران در محل مأموریت مستقر خواهند شد.
اعزام این نیروها در چارچوب هماهنگیهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانس کشور انجام شده و بخشی از برنامه ملی تأمین پوشش امدادی و درمانی در مسیرهای پرتردد زائران به شمار میرود.