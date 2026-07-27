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مشاور اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به فعالیت برخی نرمافزارهای دوراپزشکی بدون مجوز یا تأییدیه وزارت بهداشت، بر ضرورت ساماندهی، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این سکوها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود رضا محقق در نامهای خطاب به رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، بر ضرورت صدور مجوز و اعمال نظارت بر نرمافزارهای دوراپزشکی تأکید کرد.
در این نامه، با اشاره به مکاتبه معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با شماره نامه شماره ۱۶۳۸۵/۷۰/۱۰۰ مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۵ درباره لزوم نظارت بر اپلیکیشنهای دوراپزشکی و نیز طرح نمونهای از سوءاستفاده از مشخصات پزشکان در اپلیکیشن دکترتو (Doctoreto)، آمده است که برخی اپلیکیشنهای فعال در این حوزه فاقد هرگونه مجوز یا تأییدیه از سوی وزارت بهداشت هستند.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به اینکه سکوهای مشابه مانند دکتر ساینا، اسنپدکتر، پزشکت، دکتردکتر، زوپ، پذیرش ۲۴، پزشکبوک، بهترینو، مشاور پزشکی و… فاقد هرگونه مجوز یا تأییدیه از سوی وزارت بهداشت هستند و بدون اخذ مجوزهای لازم و احراز هویت پزشکان، اقدام به واسطهگری میان پزشکان، دندانپزشکان، دفاتر کار و مؤسسات پزشکی با بیماران میکنند، ضرورت دارد اقدامات مشترکی با هدف صدور مجوزهای لازم و فعالیت قانونمند این پلتفرمها انجام شود.
محقق در این نامه تأکید کرده است که فعالیت این پلتفرمها میتواند منجر به تبلیغات سوء برای سایر پزشکان، ارجاع غیراصولی بیماران، ارائه مشاورههای غلط و غیرعلمی، سوءاستفاده از نام و عنوان پزشکان، مداخله در امر نوبتدهی با هدف سوءاستفاده و انتفاع بیشتر و سهمخواهی از حق پزشک شود.
وی خواستار بررسی موضوع و تعیین پیشفرضهای لازم برای فعالیت این پلتفرمها از منظر ضوابط مربوط و همچنین بررسی امکان تدوین ضوابط با همکاری مشترک شد تا زمینه اعمال نظارت بر نحوه عملکرد و برخورد قانونی با تخلفات آنها فراهم شود.
در پایان این نامه تصریح شده است: تا زمان اخذ مجوز و تأییدیههای لازم از وزارت بهداشت، فعالیت و تبلیغات اپلیکیشنهای مذکور مورد تأیید معاونت درمان نیست.