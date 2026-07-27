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سه طرح ورزشی، اقتصادی در شهرستان اردل کلنگ زنی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نخستین طرح افتتاح چمن مصنوعی روستای دهکنه روگر بود که با اعتبار ۸ میلیارد ریال تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
دومین طرح، کلنگ زنی احداث ۱۰ باب مغازه تجاری در یکی از مدارس شهر اردل بود که در برای تامین درآمدهای پایهدار برای توسعه فضاهای آموزشی و اهالی منطقه به زمین نشست؛ و سومین طرح کلنگ زنی شروع عملیات احداث چمن مصنوعی در شهرهای اردل کاج و دشتک بود.
با افتتاح این چمن مصنوعی مساحت فضاهای ورزشی مدارس شهرستان اردل به ۵هزار و ۲۰۰ متر مربع رسیده است.