رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از دست اندرکاران ستاد نجف اشرف، از ایستگاه‌های واحد راهنمایی زائران و امداد گمشدگان بازدید و روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی رضا رشیدیان، به همراه رئیس ستاد نجف و جمعی از مدیران و مسئولان ستاد اربعین سازمان که در نجف اشرف بسر می برند، با حضور در ایستگاه‌های واحد راهنمایی زائران و امداد گمشدگان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به زائران قرار گرفتند.

در این بازدید، خادمان و کارگزاران حج و زیارت مستقر در این ایستگاه‌ها، گزارشی از نحوه فعالیت و خدمات ارائه‌شده در حوزه راهنمایی زائران، شناسایی و امداد گمشدگان و پاسخگویی به نیازهای زائران ارائه کردند و مسئولان نیز روند خدمت‌رسانی و فرآیندهای اجرایی این واحدها را مورد ارزیابی قرار دادند.

گفتنی است در شهر نجف اشرف، ۱۳ ایستگاه راهنمایی زائران و امداد گمشدگان با هدف تسهیل خدمت‌رسانی، راهنمایی زائران و کمک به یافتن افراد گمشده راه‌اندازی شده است.