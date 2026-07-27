مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به اتصال ۴۳ هزار فروشگاه استان به طرح ملی کالابرگ الکترونیک، گفت: بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار خوزستانی از مزایای این طرح بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مجتبی ظفری‌پور در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان که در استانداری برگزار شد، گفت: هم‌اکنون ۴۳ هزار فروشگاه در سراسر استان به شبکه ملی کالابرگ الکترونیک متصل هستند که ۶۴۴ فروشگاه از این تعداد به‌صورت زنجیره‌ای به شهروندان خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار خوزستانی از مزایای این طرح برخوردارند و خوزستان از نظر تعداد فروشگاه‌های متصل به شبکه ملی کالابرگ الکترونیک، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به سابقه استان در تأمین کالاهای اساسی ادامه داد: خوزستان در دوران جنگ تحمیلی، با وجود همه فشارها و محدودیت‌ها، در تأمین و توزیع کالاهای اساسی عملکرد موفقی داشت و هیچ‌گاه روند تأمین نیازهای مردم با وقفه روبه‌رو نشد.

ظفری‌پور همچنین درباره حمایت از کودکان در معرض آسیب گفت: در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت، مبالغی به کارت سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم واریز می‌شود تا زمینه بهبود تغذیه کودکان و پیشگیری از سوءتغذیه فراهم شود.