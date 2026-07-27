انتشارات به‌نشر، نشست «رسالت اهل قلم از دیدگاه رهبر شهید» را چهارشنبه ۷ مرداد ماه در سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در مشهد، برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگرای صدا وسیما، این نشست با حضور علیرضا مختارپور قهرودی، نویسنده، پیشکسوت حوزه کتاب و رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی، به بررسی دیدگاه‌های رهبر شهید درباره جایگاه، مسئولیت و رسالت اهل قلم می‌پردازد.

اجرای این برنامه را رئوف ذباح بر عهده دارد و جمعی از اهل قلم، پژوهشگران و علاقه‌مندان به کتاب و اندیشه در آن حضور خواهند داشت.

این نشست دومین نشست از سلسله نشست‌های «رهبر شهید و کتاب، راه طی شده و راهی که باید رفت»، است که به صورت مستمر و ماهانه با هدف شناخت سلوک و منش رهبر شهید در توجه به کتاب و کتاب‌خوانی و همچنین بازشناسی شخصیت ادبی ایشان طراحی شده است.

نخستین نشست این مجموعه با حضور دکتر محسن مؤمنی‌شریف، نویسنده، پژوهشگر ادبیات مقاومت و رئیس سابق حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

این نشست چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح، در تالار شیخ بهایی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، واقع در خروجی بست شیخ طبرسی حرم مطهر رضوی میزبان حضور علاقه‌مندان خواهد بود.