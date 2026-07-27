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رئیس بنیاد مسکن مهاباد گفت: امسال ۲۵۰ واحد مسکونی روستایی در مهاباد مقاومسازی میشود. در جلسه کارگروه مسکن شهرستان درباره ساختو سازهای غیرمجاز نیز تبادل نظر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حسن گیته معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد هم در این جلسه گفت: در چهار ماهه ابتدایی امسال بیش از ۶۵۰ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در مهاباد جلوگیری شده است. این خبر در جلسه کارگروه مسکن شهرستان و نظارت بر ساختو سازهای غیرمجاز اعلام شد.
فرماندار ویژه مهاباد هم در این جلسه بر ضرورت رفع مشکلات خدمات رسانی به طرحهای مسکن ملی و واگذاری انشعابات آب و برق و گاز به این واحدها تأکید کرد و گفت: تمامی ادارات موظفند در کوتاهترین زمان ممکن انشعابات این واحدها را تأمین کنند.
کشور محمدی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد گفت: امسال ۲۵۰ واحد مسکن روستایی در مهاباد با تسهیلات بانکی مقاوم سازی میشود.
بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن، برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در حوزه روستایی، برقرسانی به طرح مسکن روستایی دارلک و پرداخت تسهیلات ویژه مسکن محرومین از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.