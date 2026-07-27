همه‌ساله با آغاز فصل گرم سال، علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و ورزش‌های هیجانی از نقاط مختلف کشور برای تجربه رفتینگ و دیگر تفریحات آبی راهی سامان چهارمحال و بختیاری می‌شوند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان سامان گفت: این شهرستان سامان به دلیل برخورداری از رودخانه زاینده‌رود، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری و ورزش‌های آبی از جمله رفتینگ در کشور به شمار می‌رود.

ایزدی افزود: مسیر‌های مناسب رفتینگ در زاینده‌رود، طبیعت چشم‌نواز و امکانات گردشگری موجود، سامان را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری ماجراجویانه ایران تبدیل کرده است.